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В Казань на саммит БРИКС прибыл Президент Туркменистана
В Казань для участия в мероприятиях саммита БРИКС прибыл Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.
У трапа самолета политика встретил Раис Татарстана Рустам Минниханов. В ходе краткой беседы он предложил гостю попробовать чак-чак.
Президент Туркменистана по приглашению Президента России Владимира Путина примет участие в формате «БРИКС плюс».
Шестнадцатый по счету саммит БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Помимо России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с января этого года в него также входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.
Накануне в столицу РТ для участия в мероприятии прибыли представители Кубы, Боливии, Никарагуа, Монголии и ряда других государств.
Видео: пресс-служба Раиса РТ.
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