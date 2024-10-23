В Казань на саммит БРИКС прибыл Президент Туркменистана

В Казань для участия в мероприятиях саммита БРИКС прибыл Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

У трапа самолета политика встретил Раис Татарстана Рустам Минниханов. В ходе краткой беседы он предложил гостю попробовать чак-чак.

Президент Туркменистана по приглашению Президента России Владимира Путина примет участие в формате «БРИКС плюс».

Шестнадцатый по счету саммит БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Помимо России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с января этого года в него также входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.

Накануне в столицу РТ для участия в мероприятии прибыли представители Кубы, Боливии, Никарагуа, Монголии и ряда других государств.

Видео: пресс-служба Раиса РТ.