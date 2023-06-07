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В Казань на форум «Формируя будущее» прибыла делегация Сербской республики
Делегация Сербской республики сегодня прибыла в Казань на международный форум министров образования «Формируя будущее». Возглавила делегацию министр просвещения и культуры республики Сербской Желька Стоичич.
«Для меня большая честь присутствовать и участвовать в таком большом форуме, в котором примут участие огромное количество иностранных делегаций. Уверенна, что, в результате обмена мнений и практик, у нас будет возможность набраться положительного опыта и знаний, чтобы это дальше вложить в нашу образовательную систему», – заявила Стоичич.
Напомним, что участие в форуме «Формируя будущее» подтвердили представители 28 стран мира. Планируется, что главными гостями мероприятия с российской стороны станут помощник Президента России Андрей Фурсенко, министр просвещения РФ Сергей Кравцов, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков и президент Российской академии образования Ольга Васильева.
В рамках деловой программы участники обсудят роль образования в развитии экономики, доступность качественного образования, работу с молодежью и детьми с ограниченными возможностями здоровья, детский отдых, обучение русскому языку в зарубежных странах.
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