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Андрея Фурсенко, Сергея Кравцова и Валерия Фалькова ждут на форум «Формируя будущее»
Делегации из 28 стран мира подтвердили участие в Международном форуме министров образования «Формируя будущее», который пройдет в Казани 7-9 июня. Ожидается, что главными гостями мероприятия станут помощник президента России Андрей Фурсенко, глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, президент Российской академии образования Ольга Васильева.
«Профессия учителя – одна из самых важных профессий на земле. От труда педагога и наставника зависят развитие экономики, науки, спорта, культуры и будущее страны в целом. В связи с этим развитие системы образования является одним из приоритетов государственной политики», – отметил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
Форум в Казани посетят 20 министров образования зарубежных государств, в том числе из Кубы, Венесуэлы, Конго, Мьянмы, Зимбабве, Пакистана, Катара и Афганистана. В онлайн-формате участие в форуме примут представители восьми стран, таких как Вьетнам, КНДР, Мадагаскар, Намибия, Эфиопия, Бразилия, ЮАР.
Кроме того, подтверждено участие в форуме заместителя чрезвычайного и полномочного посла Объединенных Арабских Эмиратов в России, а также дипломатов посольств Бразилии, Кубы и Зимбабве в Российской Федерации.
Во время форума будут продемонстрированы успехи отечественной системы образования и представлен передовой опыт России в области развития образовательной среды.
В рамках деловой программы участники обсудят роль образования в развитии экономики, доступность качественного образования, работу с молодежью и детьми с ОВЗ, детский отдых, обучение русскому языку в зарубежных странах.
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