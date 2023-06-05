Андрея Фурсенко, Сергея Кравцова и Валерия Фалькова ждут на форум «Формируя будущее»

Делегации из 28 стран мира подтвердили участие в Международном форуме министров образования «Формируя будущее», который пройдет в Казани 7-9 июня. Ожидается, что главными гостями мероприятия станут помощник президента России Андрей Фурсенко, глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, президент Российской академии образования Ольга Васильева.

«Профессия учителя – одна из самых важных профессий на земле. От труда педагога и наставника зависят развитие экономики, науки, спорта, культуры и будущее страны в целом. В связи с этим развитие системы образования является одним из приоритетов государственной политики», – отметил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

Форум в Казани посетят 20 министров образования зарубежных государств, в том числе из Кубы, Венесуэлы, Конго, Мьянмы, Зимбабве, Пакистана, Катара и Афганистана. В онлайн-формате участие в форуме примут представители восьми стран, таких как Вьетнам, КНДР, Мадагаскар, Намибия, Эфиопия, Бразилия, ЮАР.

Кроме того, подтверждено участие в форуме заместителя чрезвычайного и полномочного посла Объединенных Арабских Эмиратов в России, а также дипломатов посольств Бразилии, Кубы и Зимбабве в Российской Федерации.

Во время форума будут продемонстрированы успехи отечественной системы образования и представлен передовой опыт России в области развития образовательной среды.

В рамках деловой программы участники обсудят роль образования в развитии экономики, доступность качественного образования, работу с молодежью и детьми с ОВЗ, детский отдых, обучение русскому языку в зарубежных странах.

Международный форум министров образования «Формируя будущее» пройдет 7–9 июня 2023 года в Казани. Центральной площадкой мероприятия станет Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк имени Башира Рамеева». Организаторами форума выступают Минпросвещения России и Правительство Республики Татарстан.