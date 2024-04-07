news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
СВО 7 апреля 2024 12:52

В Казань и Тулу прибыли 400 детей из Белгородской области

Скопировать ссылку

В Казань и Тулу прибыли 400 детей из Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Продолжаем отправлять наших детей в другие регионы. Вчера у нас 400 детей прибыли в Тулу и Казань. Не устану повторять слова благодарности нашим коллегам — руководителям регионов, которые встречают наших детей», – написал глава региона на своей странице «Вконтакте».

Ранее мы рассказывали, что из Белгородской области уехали более 8 тысяч детей. Жителей обстреливаемых территорий эвакуируют в пункты временного размещения.

#Белгородская область
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2