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В Казань и Тулу прибыли 400 детей из Белгородской области
В Казань и Тулу прибыли 400 детей из Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Продолжаем отправлять наших детей в другие регионы. Вчера у нас 400 детей прибыли в Тулу и Казань. Не устану повторять слова благодарности нашим коллегам — руководителям регионов, которые встречают наших детей», – написал глава региона на своей странице «Вконтакте».
Ранее мы рассказывали, что из Белгородской области уехали более 8 тысяч детей. Жителей обстреливаемых территорий эвакуируют в пункты временного размещения.
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