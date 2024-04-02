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Почти 8 тысяч белгородских детей уехали в другие регионы из-за обстрелов
Около 8 тыс. белгородских детей уехали в другие регионы из-за обстрелов. Как уточнил глава Белгородской области Вячеслав Гладков, есть договоренность с губернаторами Татарстана, Северной Осетии и Омской области о том, что к ним приедут дети из приграничья.
«Обстановка продолжает оставаться напряженной, продолжаем отправлять наших детей. Вчера в Анапу, Тулу и Ульяновск приехали наши дети. Их уже почти 8 тысяч находится за пределами Белгородской области. Не устану говорить слова благодарности нашим друзьям-коллегам губернаторам, которые встречают детей и помогают справиться с трудной ситуацией, организовать обучение, творческую, развлекательную, познавательную программу», – рассказал Гладков.
По словам губернатора, накануне у него состоялся разговор с руководителями Татарстана, Северной Осетии-Алании и Омской области.
«Договорились о том, что наши дети приедут в эти регионы <...> Уверен, что детство у них будет счастливое и скоро сложная ситуация, которую мы с вами переживаем, останется позади», – отметил он.
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