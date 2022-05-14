В Казань этапирован лидер ОПГ «Жилка», отбывающий пожизненный срок

Один из лидеров ОПГ «Жилка» Юрий Марухин, который отбывает пожизненный срок, этапирован в СИЗО в Казани. Об этом «Татар-информ» стало известно от собственного источника.

Причины этапирования Марухина не разглашаются.

Напомним, что около полугода назад в Казань этапировали лидера челнинской ОПГ «29-й квартал» Адыгана Саляхова, который дал показания на теперь уже экс-ректора КФУ Ильшата Гафурова. Правда, позднее от своих показаний Саляхов отказался.