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Происшествия
14 мая 2022  13:08
Полина Шевчук

В Казань этапирован лидер ОПГ «Жилка», отбывающий пожизненный срок

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Один из лидеров ОПГ «Жилка» Юрий Марухин, который отбывает пожизненный срок, этапирован в СИЗО в Казани. Об этом «Татар-информ» стало известно от собственного источника.

Причины этапирования Марухина не разглашаются.

Напомним, что около полугода назад в Казань этапировали лидера челнинской ОПГ «29-й квартал» Адыгана Саляхова, который дал показания на теперь уже экс-ректора КФУ Ильшата Гафурова. Правда, позднее от своих показаний Саляхов отказался.

#опг
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