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В Казань для участия в саммите БРИКС прибыл министр экономики Малайзии
В Казань для участия в саммите БРИКС прибыл министр экономики Малайзии Рафизи Рамли. В международном аэропорту «Казань» им. Тукая его встретил министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Татарстана Айрат Хайруллин.
Премьер Малайзии Анвар Ибрагим не смог приехать на саммит БРИКС в Казани, сообщали ранее РИА Новости со ссылкой на офис премьера. Малайзия объявила о своем желании вступить в БРИКС в июле 2024 года.
Саммит глав государств стран БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Помимо России, Бразилии, Индии, КНР и ЮАР, с января этого года в него также входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.
Накануне в столицу РТ для участия в том же мероприятии прибыли представители Кубы, Боливии, Никарагуа и Монголии.
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