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В Карелии перевернулась лодка, пострадали 10 человек
В Лахденпохском районе перевернулось маломерное судно, предварительно, пострадали 10 человек. Информация об этом появилась в телеграм-канале министра здравоохранения республики Михаила Охлопкова.
«В районе поселка Тиурула в Лахденпохском районе перевернулось маломерное судно. Предварительно 10 пострадавших», – указано в сообщении.
Как сообщает РИА Новости, лодка перевернулась из-за перегруза. Местный житель помог туристам выбраться на берег.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани на Волге спасли мужчину. Как оказалось, у татарстанца лопнула резиновая лодка, он обо что-то ее пропорол. Мужчина успел доплыть до волнореза. Прибывшие на место спасатели помогли ему добраться до берега.
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