В Карелии перевернулась лодка, пострадали 10 человек

В Лахденпохском районе перевернулось маломерное судно, предварительно, пострадали 10 человек. Информация об этом появилась в телеграм-канале министра здравоохранения республики Михаила Охлопкова.



«В районе поселка Тиурула в Лахденпохском районе перевернулось маломерное судно. Предварительно 10 пострадавших», – указано в сообщении.

Как сообщает РИА Новости, лодка перевернулась из-за перегруза. Местный житель помог туристам выбраться на берег.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани на Волге спасли мужчину. Как оказалось, у татарстанца лопнула резиновая лодка, он обо что-то ее пропорол. Мужчина успел доплыть до волнореза. Прибывшие на место спасатели помогли ему добраться до берега.