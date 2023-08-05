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Происшествия 5 августа 2023 19:34

В Казани на Волге спасли мужчину, у которого лопнула резиновая лодка

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На Волге в Казани спасатели помогли 55-летнему мужчине, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Сегодня днем напротив речного порта у мужчины лопнула резиновая лодка, он обо что-то ее пропоролю Мужчина успел доплыть до волнореза.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Прибывшие на место спасатели помогли ему добраться до берега.

#спасли рыбака
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