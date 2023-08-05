В Казани на Волге спасли мужчину, у которого лопнула резиновая лодка

На Волге в Казани спасатели помогли 55-летнему мужчине, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Сегодня днем напротив речного порта у мужчины лопнула резиновая лодка, он обо что-то ее пропоролю Мужчина успел доплыть до волнореза.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Прибывшие на место спасатели помогли ему добраться до берега.