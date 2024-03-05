В Карабашском центральном парке появятся сцена с трибунами, детская и спортплощадка

В 2024 году в Бугульминском районе РТ начнется благоустройство второй очереди Карабашского центрального парка. В прошлом году на этой территории появились фонтан, малые архитектурные формы, световые элементы. В этом году здесь добавится сценическое пространство с трибунами.

«Очереди были поделены ровно наполовину. Во вторую очередь также войдут элементы освещения по правой стороне парка и спортивные площадки с элементами детского оборудования», — рассказал «Татар-информу» советник главы по вопросам архитектуры Артем Цокур.

Парк будет благоустроен по программе «Комфортная городская среда» национального проекта «Жилье и городская среда».

На его реализацию направлено почти 30 млн рублей. Разработчиком выступило архитектурное бюро «Платформа».

Национальный проект «Жилье и городская среда» реализуется с 2019 года по решению Президента России Владимира Путина. За это время в Бугульме появились такие любимые горожанами места для отдыха и прогулок — пешеходная улица Ярослава Гашека, центральная площадь, Сокольская гора, сквер имени Петра Ненастина, набережная нашего водоема.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что застройку постсоветского пространства в Бугульме превратят в молодежный центр города.