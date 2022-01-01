В Канаде российских хоккеистов сняли с рейса за нетрезвое состояние и отказ надеть маски

Молодежные сборные России и Чехии по хоккею уже вылетают в Торонто, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Ранее команды были сняты с рейса из Калгари во Франкфурт.

Журналист шведского издания SVT Мари Леманн на своей странице в Twitter написал, что хоккеистов молодежных сборных России и Чехии (игроки до 20 лет) за то, что они отказались надеть маски, а также за нетрезвое состояние и курение, сняли с самолета в Канаде.

«Не все чешские и российские игроки вели себя неподобающим образом, но всех не пустили на борт самолета», — написала Леманн.

В пятницу обе команды должны были вылететь в немецкий Франкфурт.

Ранее стало известно о положительном результате теста на Covid-19 лучшего снайпера сборной России на молодежном чемпионате мира Матвя Мичкова. Из-за этого отменили матч между сборными России и Словакии. Позже МЧМ-2022 по хоккею досрочно завершили из-за коронавируса.