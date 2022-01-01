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Спорт
1 января 2022  16:04

В Канаде российских хоккеистов сняли с рейса за нетрезвое состояние и отказ надеть маски

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Молодежные сборные России и Чехии по хоккею уже вылетают в Торонто, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Ранее команды были сняты с рейса из Калгари во Франкфурт. 

Журналист шведского издания SVT Мари Леманн на своей странице в Twitter написал, что хоккеистов молодежных сборных России и Чехии (игроки до 20 лет) за то, что они отказались надеть маски, а также за нетрезвое состояние и курение, сняли с самолета в Канаде. 

«Не все чешские и российские игроки вели себя неподобающим образом, но всех не пустили на борт самолета», — написала Леманн.

В пятницу обе команды должны были вылететь в немецкий Франкфурт.

Ранее стало известно о положительном результате теста на Covid-19 лучшего снайпера сборной России на молодежном чемпионате мира Матвя Мичкова.  Из-за этого отменили матч между сборными России и Словакии. Позже МЧМ-2022 по хоккею досрочно завершили из-за коронавируса.

 

#хоккей
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