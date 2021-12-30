МЧМ-2022 по хоккею досрочно завершен из-за коронавируса

Проходящий в Канаде молодежный чемпионат мира по хоккею 2022 года досрочно завершен из-за случаев заражения коронавирусом Covid-19 среди участников турнира. Об этом сообщает Международная федерация хоккея (IIHF), передает РИА Новости.

«Следуя рекомендациям медицинской группы турнира по Covid-19 и медицинского комитета IIHF, совет федерации решил, что из-за продолжающегося распространения коронавируса и штамма „омикрон“ чемпионат мира будет отменен, чтобы гарантировать здоровье и безопасность всех участников», — пояснили в международной федерации.

Президент IIHF Люк Тардиф рассказал, что распространение коронавируса, включая омикрон-штамм, вынудило организацию пересмотреть медицинские протоколы, чтобы попытаться «остановить любое потенциальное распространение».

«<…> к сожалению, наших усилий оказалось недостаточно. Теперь нам нужно немного времени, мы фокусируемся на том, чтобы все игроки и персонал команд благополучно вернулись домой», — уточнил глава Международной федерации хоккея.

Ранее сборной РФ засчитали техническое поражение во встрече группового этапа с командой Словакии из-за положительного теста на коронавирус у лучшего снайпера россиян на турнире Матвея Мичкова. Кроме того, были отменены игры сборных Чехии и Финляндии, США и Швейцарии. Covid-19 был выявлен у одного из чешских хоккеистов и двоих американцев.

Турнир должен был завершиться в ночь на 6 января. Россияне успели провести два матча в группе B, уступив шведам (3:6) и обыграв швейцарцев (4:2).