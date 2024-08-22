В «Камском Артеке» под Нижнекамском прошел праздник в честь Дня флага России

В лагере «Камский Артек» сегодня состоялся праздник, посвященный Дню государственного флага России. Об этом сообщает телеканал «НТР 24».

«Патриотическое воспитание — это очень важная часть нашей жизни. Праздник Дня российского флага — это очень значимо, потому что это гордость нашей страны. Я надеюсь, что для молодого поколения это мероприятие будет очень важным, так как мы воспитанием патриотическим занимаемся, мы хотим, чтобы дети знали, понимали и любили свою Родину и ценили», — заявила председатель комиссии по досугу старшего поколения Совета ветеранов Нижнекамска и Нижнекамского района Луиза Шайхутдинова.

«Я вообще уважаю этот праздник, сами знаете. Сколько здесь собралось народу, вообще же классно всё, молодцы, спасибо большое то, что пригласили», — поблагодарил организаторов участник специальной военной операции Наиль Мамлиев.

В лагере состоялась церемония подъема государственного флага. Мероприятие инициировал Государственной Думы России от Татарстана Айдар Метшин.

«Государственный флаг РФ является символом единства, могущества нашей страны. В наше время в зоне СВО бойцы устанавливают флаг России на освобожденных землях, тем самым символизируя государственную принадлежность территории. В знак уважения к защитникам Отечества, в знак благодарной памяти о погибших в зоне СВО организована акция — установление государственного флага РФ на домах и квартирах, где живут и проживали погибшие бойцы СВО, наши герои», — заметил парламентарий.

Помимо всего остального, государственный флаг символизирует преемственность поколений. Поэтому участие в церемонии поднятия флага приняли военные разных возрастов. На территории лагеря собрались демобилизованные и находящиеся в отпуске участники спецоперации и их семьи, представители «Боевого братства», ветераны вооруженных конфликтов прошлых лет, активисты «Юнармии» и жители города.