«Признались в любви»: в Казани семьи устроили флешмоб ко Дню флага России

В Казани на озере Кабан семьи устроили необычный флешмоб ко Дню государственного флага России. Десятки пар вышли на прогулочных катамаранах на середину озера и признались в любви друг другу и стране, подняв над собой сотни шаров в цветах российского флага.

Как сообщили организаторы акции ко Дню флага, в Год семьи в таком флешмобе приняли участие самые разные семейные пары - молодожены, артисты, спортсмены, жизнелюбы, блогеры. Участники брали с собой и детей.

Это событие также засняли на видео. Причем многие участники и очевидцы позже выкладывали фото на своих страницах в соцсетях.