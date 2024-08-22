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«Признались в любви»: в Казани семьи устроили флешмоб ко Дню флага России
В Казани на озере Кабан семьи устроили необычный флешмоб ко Дню государственного флага России. Десятки пар вышли на прогулочных катамаранах на середину озера и признались в любви друг другу и стране, подняв над собой сотни шаров в цветах российского флага.
Как сообщили организаторы акции ко Дню флага, в Год семьи в таком флешмобе приняли участие самые разные семейные пары - молодожены, артисты, спортсмены, жизнелюбы, блогеры. Участники брали с собой и детей.
Это событие также засняли на видео. Причем многие участники и очевидцы позже выкладывали фото на своих страницах в соцсетях.
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