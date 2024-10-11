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В Камско-Устьинском районе РТ развивают первый промпарк
Промышленный парк «Богородская ярмарка» станет первой подобной площадкой в Камско-Устьинском районе Татарстана. Об этом рассказала заместитель министра экономики РТ Сария Сиразиева на муниципальном часе в Агентстве инвестиционного развития республики.
«В Камско-Устьинском районе нет действующих промпарков. По инициативе частного предпринимателя создается промпарк общей площадью более 2 гектаров. Это „Богородская ярмарка"», — отметила замминистра.
На территории имеются все необходимые коммуникации. Необходимо получить аккредитацию промышленного парка, чтобы резиденты могли в полном объеме воспользоваться всеми мерами поддержки, уточнила Сиразиева.
Управляющая компания для промпарка уже выбрана. Она воспользовалась мерами государственной поддержки промпарков по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Компания получила льготный микрозайм от Фонда поддержки предпринимательства РТ в размере 2 млн 187 тыс. рублей.
Замминистра экономики РТ добавила, что доля малого и среднего предпринимательства в Камско-Устьинском районе составляет почти 45%, по этому показателю он занимает четвертое место среди муниципалитетов Татарстана.
Ранее стало известно, что в Камско-Устьинском районе хотят частично воссоздать древний город Ошель. Там появится ресторация, где будут подавать блюда из местной рыбы и сыров, а также здравница с баней и массажем.
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