В Камско-Устьинском районе РТ развивают первый промпарк

Промышленный парк «Богородская ярмарка» станет первой подобной площадкой в Камско-Устьинском районе Татарстана. Об этом рассказала заместитель министра экономики РТ Сария Сиразиева на муниципальном часе в Агентстве инвестиционного развития республики.

«В Камско-Устьинском районе нет действующих промпарков. По инициативе частного предпринимателя создается промпарк общей площадью более 2 гектаров. Это „Богородская ярмарка"», — отметила замминистра.

На территории имеются все необходимые коммуникации. Необходимо получить аккредитацию промышленного парка, чтобы резиденты могли в полном объеме воспользоваться всеми мерами поддержки, уточнила Сиразиева.

Управляющая компания для промпарка уже выбрана. Она воспользовалась мерами государственной поддержки промпарков по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Компания получила льготный микрозайм от Фонда поддержки предпринимательства РТ в размере 2 млн 187 тыс. рублей.

Замминистра экономики РТ добавила, что доля малого и среднего предпринимательства в Камско-Устьинском районе составляет почти 45%, по этому показателю он занимает четвертое место среди муниципалитетов Татарстана.

Ранее стало известно, что в Камско-Устьинском районе хотят частично воссоздать древний город Ошель. Там появится ресторация, где будут подавать блюда из местной рыбы и сыров, а также здравница с баней и массажем.