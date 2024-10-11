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В Татарстане хотят воссоздать часть древнего города Ошель
Часть древнего города Ошель хотят воссоздать в Камско-Устьинском районе Татарстана. Инициатором и инвестором выступит директор сырного завода «Камамбер» Алмаз Насыров, который и рассказал об этом во время муниципального часа в Агентстве инвестиционного развития РТ.
«Если у нас это получится, то туризм увеличится кратно. По скромным подсчетам, в год мы должны принимать более 100 тыс. туристов», — заметил Насыров.
Проект хотят реализовать неподалеку от глемпинга «Середина реки». На территории воссозданного города хотят разместить ресторацию «Сыр и рыба» на 100 человек и здравницу — комплекс с банными ритуалами и массажем. Планируется, что «Древний город Ошель» станет местом для проведения фестивалей — воздушных змеев; рыбы; сыра и вина.
Ошель — булгарский город X–XIII веков, разоренный в 1220 году юрьев-польским князем Святославом Всеволодовичем. Доподлинно неизвестно его точное месторасположение, у исследователей есть несколько мнений на этот счет. Скорее всего, остатки Ошеля — это Богдашкинское городище в Тетюшском районе РТ. Происхождение названия города ученые связывают с названием булгарского племени эскелов.
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