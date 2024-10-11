В Татарстане хотят воссоздать часть древнего города Ошель

Часть древнего города Ошель хотят воссоздать в Камско-Устьинском районе Татарстана. Инициатором и инвестором выступит директор сырного завода «Камамбер» Алмаз Насыров, который и рассказал об этом во время муниципального часа в Агентстве инвестиционного развития РТ.

«Если у нас это получится, то туризм увеличится кратно. По скромным подсчетам, в год мы должны принимать более 100 тыс. туристов», — заметил Насыров.

Проект хотят реализовать неподалеку от глемпинга «Середина реки». На территории воссозданного города хотят разместить ресторацию «Сыр и рыба» на 100 человек и здравницу — комплекс с банными ритуалами и массажем. Планируется, что «Древний город Ошель» станет местом для проведения фестивалей — воздушных змеев; рыбы; сыра и вина.