Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Камских Полянах в Год семьи установили первый в России памятный знак
В Камских Полянах в честь Года семьи, объявленного в стране Президентом РФ Владимиром Путиным, установили первый в России памятный знак. Автором идеи стал художник из Москвы Юрий Менчиц. Об этом событии в своих социальных сетях рассказал глава Камских Полян Ринат Салахутдинов.
«Работы по монтажу проверил вместе с автором идеи, художником из Москвы Юрием Менчицом», — сообщил Ринат Салахутдинов.
Знак расположен между домом 2/10 и детским садом «Айгуль».
Президент РФ Владимир Путин 22 ноября 2023 года подписал указ, согласно которому 2024-й в России станет Годом семьи. В документе отмечалось, что решение принято для популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных ценностей. Позднее, 7 февраля, заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева сообщила, что в Татарстане утвержден план мероприятий.
Фото: страница во «ВКонтакте» Рината Салахутдинова.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»