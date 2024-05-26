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Общество 26 мая 2024 14:15

В Камских Полянах в Год семьи установили первый в России памятный знак

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В Камских Полянах в Год семьи установили первый в России памятный знак

В Камских Полянах в честь Года семьи, объявленного в стране Президентом РФ Владимиром Путиным, установили первый в России памятный знак. Автором идеи стал художник из Москвы Юрий Менчиц. Об этом событии в своих социальных сетях рассказал глава Камских Полян Ринат Салахутдинов.

«Работы по монтажу проверил вместе с автором идеи, художником из Москвы Юрием Менчицом», — сообщил Ринат Салахутдинов.

Знак расположен между домом 2/10 и детским садом «Айгуль».

Президент РФ Владимир Путин 22 ноября 2023 года подписал указ, согласно которому 2024-й в России станет Годом семьи. В документе отмечалось, что решение принято для популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных ценностей. Позднее, 7 февраля, заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева сообщила, что в Татарстане утвержден план мероприятий.

Фото: страница во «ВКонтакте» Рината Салахутдинова.

#Год семьи
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