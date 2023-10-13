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В Камских Полянах прошла патриотическая акция в поддержку бойцов СВО
В поселке Камские Поляны Нижнекамского района состоялась патриотическая акция в поддержку бойцов из Татарстана, находящихся в зоне спецоперации. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» поделился глава Камских Полян Ринат Салахутдинов.
В фойе культурного центра работала мастерская по плетению маскировочных сетей. Каждый мог присоединится и попробовать себя в этом деле. Дети и взрослые писали письма и рисовали рисунки для поддержки морального духа солдат.
В большом зале прошел концерт творческой группы из Менделеевска «Виват Шурави».
«Также был организован сбор гуманитарной помощи „Соточка“. Благодарю всех за помощь, участие и теплый отклик. Вместе мы — сила!» — написал Салахутдинов.
Специальная военная операция (СВО) на Украине проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что нижнекамские волонтеры шьют для бойцов СВО носилки и плащи-палатки.
Фото: соцсети Рината Салахутдинова.
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