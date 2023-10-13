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Нижнекамские волонтеры шьют для бойцов СВО носилки и плащи-палатки
Нижнекамские волонтеры продолжают помогать землякам — бойцам в зоне спецоперации. Активистки шьют необходимые вещи для передовой, которые помогут солдатам укрыться от непогоды или перенести раненых. Цех по пошиву таких изделий расположился в центре социальной помощи «Милосердие».
Звук швейной машинки здесь умолкает ненадолго, пока волонтеры аккуратно складывают готовые изделия. Например, это так называемые «пятиточечники». Иначе говоря — портативные коврики, который можно расстелить на земле. На нем можно сидеть или лежать. Бойцы говорят, что он очень удобен и даже в некоторой степени защищает от осколков.
Еще в ассортименте волонтёров — носилки. Места они занимают немного, можно свернуть в компактный рулон и, повесить на рюкзак.
«Очень легкие и прочные. Их легко свернуть, они помещаются в мешок», — пояснила волонтер Наталья Ванина.
Кроме того, волонтеры шьют солдатские плащ-палатки, к тому же помогающие маскироваться от вражеских глаз.
В месяц волонтеры шьют около 80-100 изделий каждого вида. Бойцы, которые приезжают в отпуск, приходят в центр сами и забирают готовое снаряжение. Вот и сегодня сюда пришли трое военных.
Цех по пошиву изделий открылся весной этого года. Его посещают несколько женщин-волонтеров, которые живут неподалеку. Присоединиться к добровольцам и внести свой вклад в помощь бойцам может каждый, волонтеры работают все будни.
Специальная военная операция (СВО) на Украине проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Материал подготовлен при участии Светланы Шумковой.
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