В «КАМАЗ-мастер» прокомментировали возможность выступления на ралли «Дакар-2023»

Гонщик команды «КАМАЗ-мастер» Эдуард Николаев прокомментировал подготовку к ралли-марафону «Дакар-2023» на фоне неопределённости с участием команд из России.

По словам Николаева, несмотря на неопределенную ситуацию, в команде надеются на выступление в «Дакаре» следующего года.

«Мы всё равно готовимся к «Дакару». Никто нам отбоя не давал. Да, ситуация сейчас непростая, но «Дакар» только в следующем году. Мы и сейчас ехали «Шёлковый путь» и испытывали новинки с прицелом на «Дакар» — и даже если вдруг этой гонки у нас не будет, мы всё равно поедем на сборы и будем продолжать и заниматься, чтобы, когда всё восстановится, — дай бог это произойдёт быстрее — мы были готовы. Мы должны быть в форме — и технически, и сами, чтобы сразу влиться в гонку и показать достойный результат», — цитирует Николаева «Чемпионат».

Ранее экипаж «КАМАЗ-Мастер» Дмитрия Сотникова стал победителем ралли «Шелковый путь». Второе место по итогам гонки занял другой экипаж «КАМАЗ-Мастер» Эдуарда Николаева.