Экипаж «КАМАЗ-Мастер» Дмитрия Сотникова выиграл ралли «Шелковый путь»

Экипаж российской команды «КАМАЗ-Мастер» под управлением Дмитрия Сотникова сегодня выиграл итоговый зачет грузовиков ралли-рейда «Шелковый путь», сообщает командная пресс-служба.

Финальный участок Липецк — Москва длиной 117,6 км команда Сотникова преодолела за 1 час 36 минут 29 секунд. Для него это четвертая победа в ралли-рейде.

Вместе с пилотом победу в грузовом зачете празднуют штурман Руслан Ахмадеев и механик Ильгиз Ахметзянов. Для гонщика эта победа — вторая подряд и четвертая в карьере в рамках «Шелкового пути». Больше в истории этого ралли не выигрывал никто.

Еще один факт: ранее на «Шелковом пути» экипаж на грузовике никогда не побеждал в абсолютном зачете автомобилей. Второе место по итогам гонки занял другой экипаж «КАМАЗ-Мастер» в составе Эдуарда Николаева, Евгения Яковлева и Богдана Каримова.

Третье место занял белорусский экипаж Сергея Вязовича на «МАЗе». «КАМАЗы» Сергея Куприянова и Андрея Каргинова заняли соответственно шестое и восьмое места в общем зачете.

Сегодня вечером на территории Олимпийского комплекса «Лужники» состоится большой концерт, финишный подиум и церемония награждения победителей и призеров ралли «Шелковый путь».

Дмитрий Сотников прокомментировал свою победу в ралли-рейде.

«Наша победа — это работа всего экипажа и команды, и она была на высшем уровне. На этой гонке всем досталось – и механикам, и штурману. Я очень доволен. Бывало, что механики трудились до утра. Когда был второй этап, у нас оборвало кардан, мы встали в песке, и я думал: ну, все, будем уже доезжать, но в тот момент что-то поменялось и как-то мы достаточно быстро справились, а потом пошло-пошло. Почувствовали, что можно бороться и гонка была очень тяжелой. Нам повезло выиграть "абсолют". Мы очень рады этому».