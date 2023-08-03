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Происшествия 3 августа 2023 08:40

В Калужской области силами ПВО сбито шесть беспилотников

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Силы ПВО сбили шесть беспилотников при попытке пролета через Калужскую область, сообщил губернатор Владислав Шапша.

«Сегодня ночью при попытке пролета через Калужскую область силами ПВО на юго-западе региона сбито 6 БПЛА», – написал он в своем телеграм-канале.

Как указано в сообщении, в результате атаки беспилотников никто не пострадал, разрушений нет. В настоящее время на месте работают сотрудники оперативных служб.

В начале июня губернатор сообщал об атаке беспилотников на федеральной трассе М3 в Калужской области. Тогда на трассе упали два беспилотника, детонации не произошло.

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