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В Калужской области силами ПВО сбито шесть беспилотников
Силы ПВО сбили шесть беспилотников при попытке пролета через Калужскую область, сообщил губернатор Владислав Шапша.
«Сегодня ночью при попытке пролета через Калужскую область силами ПВО на юго-западе региона сбито 6 БПЛА», – написал он в своем телеграм-канале.
Как указано в сообщении, в результате атаки беспилотников никто не пострадал, разрушений нет. В настоящее время на месте работают сотрудники оперативных служб.
В начале июня губернатор сообщал об атаке беспилотников на федеральной трассе М3 в Калужской области. Тогда на трассе упали два беспилотника, детонации не произошло.
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