Губернатор Шапша: на трассе в Калужской области упали два беспилотника

Два беспилотника упали на федеральной трассе М3 в Калужской области, сообщил губернатор Владислав Шапша в телеграм-канале.

«Сегодня утром на автодороге М3 "Украина" на 299 км (Жиздра) и на 283 км (Думиничи) упали 2 БПЛА. Детонации не произошло», – отметил губернатор.

Территория оцеплена, на месте происшествия проводятся оперативно-технические мероприятия. В настоящее время организованы пути объезда.