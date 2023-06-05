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Происшествия 5 июня 2023 08:11

Губернатор Шапша: на трассе в Калужской области упали два беспилотника

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Два беспилотника упали на федеральной трассе М3 в Калужской области, сообщил губернатор Владислав Шапша в телеграм-канале.

«Сегодня утром на автодороге М3 "Украина" на 299 км (Жиздра) и на 283 км (Думиничи) упали 2 БПЛА. Детонации не произошло», – отметил губернатор.

Территория оцеплена, на месте происшествия проводятся оперативно-технические мероприятия. В настоящее время организованы пути объезда.

#калуга #беспилотники
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