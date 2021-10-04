В Калининградской области с 8 октября введут QR-коды для посещения заведений общепита

Посетить заведения общепита в Калининградской области с 8 октября смогут только те, у кого есть QR-код, который подтверждает, что человек вакцинировался или переболел Covid-19. Получить такой код можно через приложение «Госуслуги. Стопкоронавирус», заявили в пресс-службе регионального правительства.

На портале отмечается, что антиковидные меры будут предприняты с 8 октября 2021 года в отношении «ресторанов, кафе, столовых, баров, буфетов, закусочных и иных предприятий общественного питания, а с 1 ноября 2021 года – спортивных организаций, организаций культуры, кинотеатров».

Кроме того в области приостановлено проведение досуговых событий в сфере культуры. Исключением станут мероприятия в театрах, филармониях, концертных залах, в которых для зрителей предоставляются только сидячие места при условии соблюдения социальной дистанции и заполнении в залах не более 50% мест.

Отмечается, что данные ограничения не касаются образовательных организаций, которые проводят дополнительные мероприятия в области физической культуры и спорта, физкультурно-спортивных организаций и спортивных мероприятий с участием команд футбольного клуба «Балтика» и волейбольного клуба «Локомотив – Калининградская область» при условии заполнения зрительских трибун не более 1 000 и 500 от общего количества мест соответственно.

Ранее систему QR-кодов для посещения культурных и спортивных мероприятий ввели в Пермском крае и Удмуртии.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров также заявил, что фитнес-залы и культурно-досуговые учреждения смогут посещать только вакцинированные.