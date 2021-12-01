В Калининграде появится улица имени Героя России Зиничева

Депутаты Калининградского городского совета приняли решение присвоить улице Посольской имя погибшего главы МЧС РФ Евгения Зиничева, сообщил мэр города Евгений Любивый.

«На карте города появится несколько новых улиц. Улицу Посольскую решено переименовать в улицу Героя России Зиничева. Я считаю, что улица в Калининграде будет по праву носить имя Евгения Зиничева», — цитируют мэра «Известия».

Любивый отметил, что на этой улице пока нет зданий. Однако, заверяет он, в этом районе запроектированы школа и детский сад.

8 сентября Евгений Зиничев погиб на арктических учениях. В 2016 году он временно исполнял обязанности губернатора Калининградской области. Президент России Владимир Путин присвоил погибшему главе МЧС звание Героя России.