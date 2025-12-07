В какой момент она появляется в человеке и сколько весит: батюшка о том, что такое душа

Что такое душа? В какой части тела она живет? Правда ли, что она весит 21 грамм? Существует ли переселение душ? Может ли душа умершего отражаться в зеркале? На эти и другие вопросы «Татар-информа» ответил руководитель миссионерского отдела Казанской епархии иерей Александр Ермолин.





Александр Ермолин: «Православные люди верят в то, что у человека есть душа. Человек является существом не только телесным, но и духовным»

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Татар-информ» продолжает цикл видеоподкастов «Кофе с батюшкой» и «Батюшка против» на православные темы. В прошлом выпуске мы рассказывали о том, что такое рай. Сегодня руководитель миссионерского отдела Казанской епархии иерей Александр Ермолин в подкасте «Кофе с батюшкой» рассказывает о душе человека.

«Самое главное – человек является существом не только телесным, но и духовным»

– Что такое душа?

– Православные люди верят в то, что у человека есть душа. Вообще мы считаем, что человек либо двусоставен, то есть тело и душа, либо трехсоставен: тело, душа и животворящий дух. В той и другой версии говорится о душе.

Есть несколько частных богословских мнений о том, что такое душа, как она устроена, есть ли душа у животных, когда появляется душа в теле человека. Но единого мнения Церкви на эту тему нет. Церковь решила этот момент не догматизировать, что оставило место для дискуссии. Самое главное во всех этих рассуждениях – это утверждение о том, что человек является существом не только телесным, но и духовным.

– Когда душа появляется в теле человека?

– Наша Церковь этот вопрос не догматизировала. Мы не знаем, когда появляется душа, – в момент зачатия или в момент рождения. Но так как мы говорим о том, что эмбрион уже является человеком, что у него есть право на жизнь, и мы выступаем против абортов даже на ранних сроках, мы можем предположить, что уже в утробе матери у ребенка есть душа. Это полноценный человек, обладающий телом и душой.

– Где рождается душа?

– Есть множество богословских мнений на этот счет. Кто-то говорит, что Господь творит новые души, кто-то считает, что она появляется из частичек душ родителей. Ни одно из этих мнений не дает полного объяснения на вопрос и не может быть утверждением. Можно сказать, что Бог сотворяет душу в момент зачатия, – это красивая версия. Но тогда получается, что Бог зависим от этого момента зачатия.

Мастер Хайлигенкройца «Умирающий человек вручает свою душу Богу» Фото: ru.wikipedia.org, Общественное достояние

Святые умирают очень легко и просто, а грешники – в мучениях

– Где точно живет душа человека?

– Нет такого места, где находится душа. То есть нет вместилища души: в голове, сердце или где-то еще. Но вместе с тем нужно понимать, что душа и тело в нашей земной жизни неразлучны. Не случайно, когда мы молимся об усопшем, мы читаем чин о разлучении души и тела. Священник читает его, когда приходит к умирающему человеку. Получается, что в нашей земной жизни душа и тело соединены друг с другом и разлучаются только в момент смерти.

– Чувствует ли тело боль, когда его покидает душа?

– Это тоже сложный вопрос. Но, единственное, замечено, что благочестивые люди, святые умирают очень легко и просто. Есть фотографии умерших святых, которые лежат в гробу с улыбкой. И наоборот – если человек очень сильно грешил в своей жизни, он очень долго и мучительно умирает. Это больше народное мнение, которое совпадет с церковным.

– Правда ли, что после смерти человека его душа 40 дней находится на земле?

– Три дня, девять дней и сорок, полгода и год – это условные даты. Они больше нужны для нас с вами. Есть мнение, что 3 дня и 9 дней – это время, когда душа приходит на поклонение к престолу Божиему. В это время она видит рай, ад, и на 40-й день Господь определяет дальнейшее загробное бытие человека. Это все очень условно, потому что как Бог находится вне времени, так и душа находится вне времени. Но для нас с вами, для людей, живущих в этом мире, важно понимать, что именно в эти дни очень важно сугубо помолиться за своих почивших родственников.

«То, что душа может остаться в зеркале, – это вопиющее суеверие» Фото: © «Татар-информ»

«Совсем недавно это была наша любимая бабушка, и вдруг спустя три дня мы боимся, что она утащит нас в ад»

– Можно ли почувствовать душу умершего и отражается ли душа в зеркале?

– Скорее всего, наше ощущение души рядом с собой – это наше психологическое восприятие. Нужно понимать, что все современные люди смотрели фильмы ужасов, и мы, как люди, воспитанные на этих фильмах, часто представляем себе что-то мистическое. В углу упал веник, и все в один голос восклицают: «Это душа покойника!» Или на поминках свет погас, и все тоже списывают это на душу умершего.

То, что душа может остаться в зеркале, – это вопиющее суеверие. Я всегда говорю, что, приходя на отпевание домой, сразу развешиваю зеркала. Я объясняю родственникам почившего, что душа ни в кого не вселяется, не отражается в зеркалах, не может нигде застрять и не может никого из живых утащить за собой. Поэтому завешивать зеркала не нужно.

Часто я вижу, как люди завешивают зеркала дома, когда кто-то умер. Я всегда спрашиваю: “Для кого это?” А мне отвечают, что зеркала – это портал в другой мир. Якобы душа усопшего может затащить тебя в зеркало. Я всегда удивляюсь, насколько можно не любить своих родственников и бояться их. Совсем недавно это была наша любимая бабушка, к которой все ходили на пироги, и вдруг спустя три дня мы боимся, как бы эта любящая бабушка не утащила нас в ад через зеркало. Это же смешно! Но суеверные люди вот так рассуждают.

Это же касается всех попыток покормить душу. Ставят на поминках хлеб, водку и так далее – говорят, что душа кушает. То есть люди верят, что душа нуждается в том, чтобы ее кормили. Это вопиющее суеверие, которое возникло в советские годы, когда священник не мог рассказывать людям о религии. Поэтому очень важно дать человеку правильное понимание о том, что такое душа. Наша задача – молиться о душе усопшего, а не верить в приметы и суеверия.

– Что будет с душой грешного человека после смерти?

– Вообще итог нашей жизни, попадание в ад или рай – это итог выбора каждого человека. Либо человек любил Бога и устремлялся к нему, либо наоборот. Нужно понимать, что ад – это не наказание Божие, это то, куда человек попал по итогам своего нравственного выбора.

«Ставят на поминках хлеб, водку и так далее – говорят, что душа кушает. То есть люди верят, что душа нуждается в том, чтобы ее кормили. Это суеверие» Фото: © «Татар-информ»

«По учению Церкви у животных есть душа, но она проще, чем у человека»

– Бывает ли заблудшая душа и кто такие привидения?

– Мы с вами воспитаны в том обществе, которое критично воспринимает веру в привидения. Многие уверены в том, что есть заблудшие души, которые бродят по земле, не получив упокоения. Скорее всего, это проявление лукавых духов, которые пытаются нас с вами напугать. Если мы видим так называемый полтергейст, когда предметы сами по себе движутся, то это нас с вами лукавый пугает. Таким образом он испытывает нашу с вами веру. Здесь важно понимать, что не нужно тушить пожар бензином, как часто люди делают, – они в таких случаях обращаются к разным экстрасенсам, просят почистить энергетику и так далее. Если у тебя что-то такое случилось, начни жить как православный человек. Приходи в храм, исповедуйся, причащайся, читай утренние и вечерние молитвы – начни с этого. Господь в Евангелие говорит, что «Род сей», то есть злой дух, изгоняется молитвой и постом.

– Есть ли душа у животных?

– По учению Церкви у животных есть душа, но она более простая, чем у человека. Они не обладают таким же разумом и сознанием и тем, что мы называем животворящим духом. А вот вопрос о том, попадают ли животные в рай, очень интересный, богословский, и мы не знаем на него ответа. Но мы знаем, что Бог любит все свои творения – и человека, и кошечку, и дерево. Конечно же, он хочет, чтобы они тоже вошли в Царство Божие в том формате, в котором они могут это сделать. Это великая тайна божественного замысла. Я надеюсь, что животные все-таки попадают в Рай, но это остается за гранью нашего с вами понимания.

– Имеет ли душа вес? Пишут, что весит она 21 грамм.

– Версия о том, что душа имеет вес, скорее всего, просто благочестивое изыскание. Удивительным образом в XIX веке возникла идея проверить научно религиозные знания. Люди пытались находить библейские города, проверять какие-то версии, и таким же образом решили проверить, сколько весит душа. Ученые выяснили, что после смерти тело человека весит меньше на 21 грамм. Таким образом, они пришли к выводу, что столько весит душа. Если человек захочет для себя что-то доказать, он найдет для этого все аргументы. Я считаю, что уменьшение веса после смерти – это скорее какие-то биологические процессы, которые возникают в организме.

«По учению Церкви у животных есть душа, но она более простая, чем у человека. Они не обладают таким же разумом и сознанием и тем, что мы называем животворящим духом» Фото: © Кристина Кормилицына / РИА Новости

«Не общайтесь с дураками, не читайте плохих книг – все это останется в нашей душе»

– Существует ли переселение душ?

– Однозначно переселения душ не существует. Это абсолютно эзотерическое учение, которое возникло благодаря увлечению оккультными практиками. Сторонники этой теории считают, что когда один человек умирает, его душа переселяется в другого. Отсюда начинаются истории о том, что кто-то чувствует в себе дух Наполеона. Ну что можно сказать? Если ты чувствуешь себя Наполеоном – это повод сходить к врачу.

– Бессмертна ли душа?

– Душа бессмертна и не может умереть. Мне очень нравится мысль современного ученого Татьяны Черниговской, которая говорит, что мы предстанем перед Богом с тем набором жизненного багажа, тех знаний, которые у нас есть. Поэтому она говорит: «Не общайтесь с дураками, не читайте плохих книг, потому что все это останется в нашей душе». Перед Богом мы предстанем со всем тем багажом, который приобрели за свою жизнь: это может быть дурацкая музыка, безвкусные фильмы и так далее. Поэтому нужно стараться наполнять свою жизнь, свою душу чем-то значимым и серьезным.



– Что значит бездушный человек?

– Бездушный – это просто такое выражение. Которое обозначает человека очень жестокого, лишенного жалости и сострадания. Но человека без души быть не может, и даже у самого жестокого садиста есть душа, только душа его страдает постоянно, мучается и в итоге обрекается на вечные адские мучения.

– Что важнее – душа или тело?

– Душа и тело находятся во взаимосвязи друг с другом и разлучаются только после смерти. Мы верим, что Господь воскресит и наше тело тоже, и, возможно, в раю они снова соединятся. Но все это только рассуждения.

– Слово «душа» часто встречается в разных контекстах в повседневной жизни, почему это происходит?

– В русском языке есть очень много выражений, связанных с душой: «молод душой», «душевный разговор» и так далее. Все эти выражения показывают, что в русской речи жива идея души и эту идею не смогли изжить даже долгие годы атеистических исследований.

Свои вопросы на тему православия оставляйте в окне под текстом – отец Александр даст на них подробные ответы в следующих выпусках видеоподкастов «Кофе с батюшкой» или «Батюшка против» на сайте «Татар-информа».

