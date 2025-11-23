«Слепые будут видеть, а хромые – бегать»: батюшка рассказал, что ждет человека в раю

Что такое рай? Как он устроен? Кто там находится и может ли туда попасть грешник? Кто такой ангел-хранитель и есть ли у него имя? На эти и другие вопросы «Татар-информа» ответил руководитель Миссионерского отдела Казанской епархии иерей Александр Ермолин.





«Нужно понимать, что нет такого доброго дела, за которое Господь должен был бы нас ввести в рай»

«Татар-информ» продолжает цикл видеоподкастов «Кофе с батюшкой» и «Батюшка против» на православные темы. В прошлом выпуске мы рассказывали о том, что такое ад. Сегодня руководитель миссионерского отдела Казанской епархии иерей Александр Ермолин в подкасте «Кофе с батюшкой» рассказывает, что такое рай.

«Оказавшись в раю или в аду, мы сильно удивимся, узнав, кто будет нашими соседями»

– Что такое рай?

– Это богообщение. То, что было в раю до изгнания Адама и Евы, – это непосредственное богообщение. В книге «Апокалипсис», где описываются события последних времен, рассказывается то, как Господь будет находиться в Новом Иерусалиме со своими избранными учениками, своими последователями. Там будет происходить прямое богообщение.

– Кто попадет в рай?

– В рай попадут те, кто следует за Христом. Там находится очень много людей: те, кто жил в первые века нашей эры, наши современники и те, кто доживет до конца нашего времени. Там будут находиться святые, и каждый православный человек тоже надеется, что Господь возьмет его в Царство Божие.

У каждого, кто попадет в Рай, будет свой подвиг, своя жизненная ситуация. Кстати, мы знаем, что в рай попадут даже те, кто в последние времена – перед концом света – произнесет имя Господа. Скорее всего, ситуация будет настолько тяжелая, что даже исповедование себя как христианина, призвание имени Божьего станет поводом для того, чтобы человек попал в Царствие Небесное.

Нужно понимать, что нет такого доброго дела, за которое Господь должен был бы нас ввести в рай. Это зависит от милости Божией. Бог дает нам эту возможность как подарок. Это то, что мы не можем заслужить, мы не можем столько поститься, столько молиться, сделать столько добрых дел, чтобы заслужить это. Мы можем только уповать на милость Божию.

Есть интересное выражение о том, что, оказавшись в раю или в аду, мы сильно удивимся, узнав, кто будет нашими соседями. Это значит, что и там, и там могут оказаться люди, которых мы никак не ожидали увидеть. Это значит, что мы не выносим суждение за Бога и знаем, что сила покаяния очень велика. Примером тому наши святые: Мария Египетская была откровенной блудницей, но, тем не менее, считается великой православной святой. Таких примеров много.

«Есть мнение, что в раю мы будем находиться в нашей самой идеальной земной форме»

– В каком состоянии человек будет пребывать в раю?

– Это тоже очень сложный богословский вопрос. В молитве «Символ веры», мы произносим слова: «Чаю воскресение мертвых и жизни будущего века», – и мы понимаем, что воскреснем в том числе и телесно. То есть наше тело будет воссоздано Богом каким-то образом. Есть интересное благочестивое мнение о том, что там мы будем находиться в нашей самой идеальной земной форме: хромые перестанут хромать, слепые будут видеть и так далее. Но все это относится только к частным богословским мнениям, и никто не знает, как это будет на самом деле.

Я часто думал о том, почему Церковь этот вопрос не догматизирует, почему никто не описал, какая будет трава на седьмом уровне неба и какой будет котел на третьем кругу ада. Наверное, все-таки потому, что мы верим в это, а дальше Господь откроет нам эту тайну, и мы сами сможем в свое время с этим соприкоснуться.

– Кто будет в раю помимо Бога и людей?

– В книге «Апокалипсис» показано устройство рая, но он там не описан детально. Говорится только о том, что в центре Нового Иерусалима находится Бог, рядом святые и все, кто попал в Царствие Небесное. Наверное, ангельские силы там тоже будут находиться.

– Существует ли иерархия в раю?

– Святой Дионисий описывает иерархию рая на основании Священного Писания. Среди ангелов он выделяет девять чинов. Но даже он подчеркивает, что это некое условное видение. Их может быть больше или меньше. Но вопрос не в этом. Вопрос в нашей вере в существование в этом мире ангелов – это важнее, чем рассуждения о том, какие чины у ангелов.

«Ангелы описываются страшно: множество глаз, крыльев и всего такого»

– Как выглядит ангел?

– Чаще всего люди представляют себе красивого юношу с крыльями, нимбом над головой и музыкальным инструментом в руках. Но в книге Иезекииля описываются страшные вещи: множество глаз, крыльев и всего такого. Не случайно в Ветхом Завете описывается, что люди при виде ангелов испытывают трепет, – это говорит о том, что увидеть ангела – это не так просто. Желаю всем, чтобы в Царствии Небесном мы могли увидеть ангельские силы и остаться рядом с ними.

– Почему ангелов и бесов изображают именно так?

– Бесов изображают черными, с рогами и копытами, страшных и ужасных – этот образ подчеркивает устремленность ко злу. Лукавый дух на столько устремлен ко злу, что даже внешне это на нем отражено. Вот заметьте, как часто бывает, когда мы видим доброго по своей природе человека, и он нам кажется красивым, добрым, приятным и, как сказали бы суеверные: «У него приятная энергетика». Когда видим злого человека, он вроде бы еще ничего плохого нам не сделал, но мы чувствуем какую-то агрессию и тяжесть в общении с ним.

Ангелы обращены к добру, поэтому они сияющие и светлые.

«Ангел-хранитель помогает нам, но это не значит, что он будет оберегать нас, когда мы нарушаем скоростной режим»

– Кто такой ангел-хранитель?

– Ангел-хранитель – этот тот самый бесплотный дух, который приставлен к нам в день нашего крещения, он заботится о нас. Нужно понимать, что ангел-хранитель и святой покровитель – это разные понятия. Святой покровитель – это святой, в честь которого вы названы или крещены. А ангел-хранитель – бесплотный дух, имя которого мы даже не знаем, и непонятно даже, есть ли у ангелов имена в нашем человеческом понимании. Но он всегда заботится о нашей с вами земной жизни.

Ангел-хранитель старается исполнить волю Божию, а воля Божия в том, чтобы все люди по итогу своей жизни пришли в рай. Иногда мы хотим, чтобы у нас все было хорошо, сетуем на проблемы, а Господь мыслит более глобально – он хочет спасения нашей души, хочет, чтобы мы пришли в его царствие.

Иногда это происходит через скорби и печали. Ангел-хранитель помогает нам пройти этот путь, но это не значит, что он будет оберегать нас, когда мы, например, нарушаем скоростной режим. Может быть так, что на этой скорости мы попадем в аварию, чтобы осмыслить свое бытие и сделать для себя выводы на будущее.

– Получается, смысл жизни в том, чтобы попасть в рай?

– Смысл нашей жизни – почувствовать радость в общении с Богом. Рай – это место, где мы с вами будем находиться в состоянии постоянного богообщения. Помните Тома Сойера и Гекльберри Финна, которые рассуждали о том, что такое рай? Они говорили, что это место, где постоянно гуляешь по облачку, играешь на арфе и что там скучно и неинтересно. Всем нам нужно быть настолько обращенными к Богу и настолько любить его, чтобы это общение было радостью. Вот тогда это будет настоящим раем.

