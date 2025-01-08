В Кайбицком районе для семей бойцов СВО провели мастер-класс «Новогодний букет»

Работники культуры и Совет ветеранов Кулангинского поселения Кайбицкого района РТ провели праздничную игровую программу «Новогодняя карусель». На мероприятие пригласили жен и детей воинов спецоперации.

Как рассказала председатель Совета ветеранов поселения Лилия Федотова, на празднике дети читали стихи Деду Морозу, поиграли в подвижные игры, водили хороводы у елки.

Но самым запоминающимся оказался мастер-класс по изготовлению новогодней композиции из еловых веток, свечей и игрушек. Сначала дети самостоятельно скручивали свечи из ароматных восковых пластин. Потом в стеклянной вазочке при помощи своих мам создавали прекрасные композиции на праздничный стол.

Дети и родители были в восторге. Они радовались той красоте, которую создавали сами. Свои красочные композиции семьи забрали с собой, чтобы украсить свои дома.

Завершилось мероприятие вручением сладких подарков.

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