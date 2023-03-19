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В Кайбицком районе благодаря принятым мерам больше не топит участки паводковыми водами
В селе Турминское Кайбицкого района благодаря принятым мерам больше не топит участки паводковыми водами, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что из-за земляной дамбы, перекрывшей русло реки, подтопило 16 участков в татарстанском селе. Для сил и средств Кайбицкого звена территориальной подсистемы РСЧС был введён режим повышенной готовности.
Благодаря проведенным работам, в которых использовалась тяжелая техника, были углублены траншеи, что привело к снижению уровня воды. В итоге вода ушла со всех 16 участков, которые были подтоплены.
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