В Кайбицком районе благодаря принятым мерам больше не топит участки паводковыми водами

В селе Турминское Кайбицкого района благодаря принятым мерам больше не топит участки паводковыми водами, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Ранее «Татар-информ» сообщал, что из-за земляной дамбы, перекрывшей русло реки, подтопило 16 участков в татарстанском селе. Для сил и средств Кайбицкого звена территориальной подсистемы РСЧС был введён режим повышенной готовности.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Благодаря проведенным работам, в которых использовалась тяжелая техника, были углублены траншеи, что привело к снижению уровня воды. В итоге вода ушла со всех 16 участков, которые были подтоплены.