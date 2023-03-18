Из-за земляной дамбы, перекрывшей русло реки, подтопило 16 участков в татарстанском селе

фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Накануне поступило сообщение о том, что поднялся уровень воды в реке Кубня в Кайбицком районе РТ, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Из-за этого подтопило 16 приусадебных участков в селе Турминское. На место убыла оперативная группа Кайбицкого района во главе с руководителем исполкома Алексеем Макаровым.

Выяснилось, что во время строительства моста на трассе М12, была обустроена земляная дамба, которая перекрыла русло реки. Из-за этого и обильного таяния снега вода пошла на участки.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

В итоге, бульдозером расширили и углубили траншею для пропуска воды. Благодаря этому вода стала уходить с участков. Транспортное сообщение с населенным пунктом не нарушено.



