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Руc Тат
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Происшествия 18 марта 2023 12:18

Из-за земляной дамбы, перекрывшей русло реки, подтопило 16 участков в татарстанском селе

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Из-за земляной дамбы, перекрывшей русло реки, подтопило 16 участков в татарстанском селе
фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Накануне поступило сообщение о том, что поднялся уровень воды в реке Кубня в Кайбицком районе РТ, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Из-за этого подтопило 16 приусадебных участков в селе Турминское. На место убыла оперативная группа Кайбицкого района во главе с руководителем исполкома Алексеем Макаровым.

Выяснилось, что во время строительства моста на трассе М12, была обустроена земляная дамба, которая перекрыла русло реки. Из-за этого и обильного таяния снега вода пошла на участки.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

В итоге, бульдозером расширили и углубили траншею для пропуска воды. Благодаря этому вода стала уходить с участков. Транспортное сообщение с населенным пунктом не нарушено.

#подтопление #МЧС РТ
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