Общество 10 августа 2025 17:11

В Кабуле закрыли сотни салонов красоты в рамках «антиженской» политики

Талибы в Кабуле массово закрывают женские салоны красоты, пишет Tolo news в своем Телеграм-канале.

По данным издания, заблокировали сотни салонов красоты. Такие меры предприняли в рамках жестких ограничений, вводимых для женщин.

Со слов очевидцев, талибы проверяют здания в Кабуле, выявляют там салоны красоты, а потом уничтожают их или выносят из салона все необходимое для проведения процедур оборудование. Как пишут авторы материала, такие действия серьезно ударили по экономической жизни работающих в данной сфере женщин.

Отмечается, что в местных салонах красоты работало около 60 тыс. женщин, большинство из которых были основными кормильцами своих семей.

По мнению аналитиков, закрытие салонов красоты в Кабуле – это очередной шаг в рамках политики талибов. Ее цель – постепенно исключить женщин из общественной и экономической жизни, пишет издание.

