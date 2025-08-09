Украинку не пустили в Россию, узнав о ее переписке с родителями

Украинке запретили въезжать в Россию после того, как она перестала общаться с родителями в мессенджере на русском языке. Переписка прекратилась с начала спецоперации, пишет РИА «Новости».

Отмечается, что украинка жила в РФ последние семь лет, и имела в России вид на жительство и постоянную регистрацию, состоит в браке с россиянином.

При возвращении из Абу-Даби в Москву девушку остановили сотрудники пограничной службы и осмотрели ее мобильный телефон. Выяснилось, что с начала 2020 года в мессенджере украинка общалась с родителями-украинцами на русском, но с февраля 2022-го она начала переписываться с ними только на украинском. Также сотрудники службы посчитали подозрительным небольшое количество контактов, переписок, фото и видео, диалогов в мессенджерах и отсутствие приложений соцсетей. Пограничники пришли к выводу, что данные с устройства девушка периодически зачищала.

Позже выяснилось, что родной брат женщины сейчас уклоняется от срочной военной службы и мобилизации на Украине.

На основе вышеуказанных данных пограничная служба решила отказать украинке во въезде в Россию. Она подала в суд, отметив, что у нее нет связи с сотрудниками спецслужб Украины или военнослужащими ВСУ, а также что она не распространяет сведения, порочащие ВС РФ и Президента России Владимира Путина. Также она заявляла, что не читает украинские новости и поддерживает проведение спецоперации.

Однако суд на основании всех доводов признал законным и обоснованным отказ женщине во въезде в РФ. В суде отметили, что это решение приняли ради интересов безопасности России, поэтому отклонили иск украинки.