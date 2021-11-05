В Кабардино-Балкарии не будут продлевать режим нерабочих дней

Власти Кабардино-Балкарии не будут продлевать нерабочие дни после 7 ноября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу республики Казбека Кокова.

«В последнюю неделю в регионе не наблюдается скачкообразного роста заболеваемости. Есть неплохие показатели по динамике вакцинации», — сказал Коков.

Он подчеркнул, что нужно продолжить контроль за соблюдением системы QR-кодов и мер профилактики Covid-19, а также необходимо информировать жителей республики о важности вакцинации.

«Не хотелось бы вновь вводить режим нерабочих дней, нарушая жизненный цикл республики», — отметил руководитель региона.

Таким образом школьные каникулы завершатся 7 ноября, в это же время организации и учреждения вернутся к привычному трудовому графику. При этом система QR-кодов при посещении учреждений культуры, общепита, бассейнов и других сохранится.

Напомним, из-за ухудшающейся эпидобстановки Президент России Владимир Путин 20 октября подписал указ об объявлении периода с 30 октября по 7 ноября нерабочими днями. Регионы самостоятельно могут решить продлить режим после 7-го числа исходя из текущей эпидситуации.