Перед завершением переговоров России и Украины были разработаны почти два десятка черновиков соглашения между Москвой и Киевом, заявил бывший премьер Израиля Нафтали Беннет, который выполнял роль посредника между странами на первых этапах спецоперации.

«У нас было 17–18 черновиков перемирия. Обо всем договорились», — сказал он в интервью на своем YouTube-канале, подчеркнув, что ни один из этих черновых вариантов соглашения не был обнародован.

Он также подчеркнул, что переговоры Киев и Москва прервали по инициативе Запада, который в какой-то момент решил «громить Президента России» Владимира Путина, а не договариваться.

Напомним, Беннет также заявил, что в начале спецоперации Путин ему якобы пообещал не устранять Президента Украины Владимира Зеленского.