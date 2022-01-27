news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Здоровье
27 января 2022  12:49

В Израиле всем взрослым рекомендуют привиться от коронавируса в четвертый раз

news_top_970_100

Министерство здравоохранения Израиля порекомендовало всем взрослым жителям, которые получили бустерную дозу вакцины, привиться в четвертый раз. Об этом сообщает московский оперштаб.

Это касается тех граждан, которые сделали третью прививку более 5 месяцев назад.

Эксперты считают, что четыре дозы вакцины от коронавируса обеспечивают более надежную защиту от тяжелого течения заболевания.

Также с 9 ноября вакцинированные от коронавируса SARS-CoV-2 иностранные туристы могут въезжать в Израиль.

 

#Израиль #ревакцинация #коронавирус
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное