В Израиле всем взрослым рекомендуют привиться от коронавируса в четвертый раз

Министерство здравоохранения Израиля порекомендовало всем взрослым жителям, которые получили бустерную дозу вакцины, привиться в четвертый раз. Об этом сообщает московский оперштаб.

Это касается тех граждан, которые сделали третью прививку более 5 месяцев назад.

Эксперты считают, что четыре дозы вакцины от коронавируса обеспечивают более надежную защиту от тяжелого течения заболевания.

Также с 9 ноября вакцинированные от коронавируса SARS-CoV-2 иностранные туристы могут въезжать в Израиль.