C 9 января Израиль вновь разрешит въезд вакцинированным туристам

Вакцинированные от коронавируса SARS-CoV-2 иностранные туристы с 9 января снова смогут посетить Израиль. Об этом сообщает оперативный штаб Москвы.

Чтобы въехать на территорию ближневосточной страны, путешественникам необходимо будет заполнить электронную форму и сдать ПЦР-тест перед полетом. По прибытии им придется провести в изоляции следующие 24 часа или время до получения отрицательного результата теста на Covid-19.

Ранее из-за нового омикрон-штамма коронавируса власти Израиля объявили о закрытии границ на две недели.