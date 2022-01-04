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Ру Тат
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Путешествия и туризм
4 января 2022  13:14

C 9 января Израиль вновь разрешит въезд вакцинированным туристам

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Вакцинированные от коронавируса SARS-CoV-2 иностранные туристы с 9 января снова смогут посетить Израиль. Об этом сообщает оперативный штаб Москвы.

Чтобы въехать на территорию ближневосточной страны, путешественникам необходимо будет заполнить электронную форму и сдать ПЦР-тест перед полетом. По прибытии им придется провести в изоляции следующие 24 часа или время до получения отрицательного результата теста на Covid-19.

Ранее из-за нового омикрон-штамма коронавируса власти Израиля объявили о закрытии границ на две недели.

#Израиль #туристы #коронавирус
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