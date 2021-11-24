news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Здоровье
24 ноября 2021  19:16

В Израиле от коронавируса начали прививать детей от 5 до 11 лет

news_top_970_100

В Израиле стартовала прививочная кампания от Covid-19 для детей 5–11 лет. Об этом сообщает оперативный штаб Москвы.

В поликлиники и администрации школ уже поступили запросы родителей на вакцинацию порядка 22 тыс. детей, находящихся в указанном возрастном промежутке.

Подростков от 12 лет и старше в стране начали прививать еще в конце июня 2021 года.

В России также была официально зарегистрирована вакцина от коронавируса для детей старше 12 лет. Об этом на встрече с Президентом России 24 ноября сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

По ее словам, подростков начнут прививать с согласия их родителей или законных представителей.

#Россия #израиль #массовая вакцинация #Коронавирус #татьяна голикова
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное