В Израиле от коронавируса начали прививать детей от 5 до 11 лет
В Израиле стартовала прививочная кампания от Covid-19 для детей 5–11 лет. Об этом сообщает оперативный штаб Москвы.
В поликлиники и администрации школ уже поступили запросы родителей на вакцинацию порядка 22 тыс. детей, находящихся в указанном возрастном промежутке.
Подростков от 12 лет и старше в стране начали прививать еще в конце июня 2021 года.
В России также была официально зарегистрирована вакцина от коронавируса для детей старше 12 лет. Об этом на встрече с Президентом России 24 ноября сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
По ее словам, подростков начнут прививать с согласия их родителей или законных представителей.