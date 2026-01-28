В Ижевске суд продлил арест челнинцу по делу стоматологов-мошенников

В Ижевске суд оставил в СИЗО фигурантов дела о хищении денег пациентов стоматологической клиники «Дент‑Лайн», среди которых – один из предполагаемых организаторов преступной схемы, проживающий в Набережных Челнах. Об этом сообщает объединенная пресс‑служба судов Удмуртии.

По версии следствия, группа злоумышленников, в которую входили жители Ижевска, Москвы и Набережных Челнов, а также стоматологи клиники, навязывала пациентам дорогостоящее лечение, а также дополнительные услуги, в которых они не нуждались. Кроме того, пациентов принуждали оформлять кредиты. Сумма причиненного ущерба превышает 4 млн рублей.

Девять фигурантов останутся в СИЗО до 27 марта. В отношении еще одного обвиняемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на тот же срок с установлением ряда запретов.

Также суд продлил срок содержания под стражей двум обвиняемым, ранее задержанным в Барнауле.