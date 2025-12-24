news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 24 декабря 2025 17:02

В Ижевске челнинца арестовали по делу стоматологической клиники «Дент‑Лайн»

Читайте нас в
Телеграм
В Ижевске челнинца арестовали по делу стоматологической клиники «Дент‑Лайн»
Фото: t.me/sudUdm

В Ижевске суд рассмотрел жалобы обвиняемых по делу о хищениях денег пациентов стоматологической клиники «Дент‑Лайн», среди которых – один из предполагаемых организаторов преступной схемы, проживающий в Татарстане. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

По данным следствия, организованная группа, в которую входили жители Ижевска, Москвы и Набережных Челнов, а также стоматологи клиники, навязывали дорогостоящее и излишнее лечение, а также дополнительные услуги, в которых пациенты не нуждались. Причиненный ущерб оценивается более чем в 4 млн рублей.

Ранее суд избрал меры пресечения:

  • девять фигурантов – под стражу до 27 января 2026 года;
  • один – под домашний арест;
  • трое – под запрет определенных действий.

Сегодня суд рассмотрел поданные жалобы и оставил обвиняемых под стражей.

#суд #ижевск #стоматология #Уголовное дело
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«Ансат», «метеоры» и новые заводы: выбираем главное промсобытие в Татарстане в 2025 году

«Ансат», «метеоры» и новые заводы: выбираем главное промсобытие в Татарстане в 2025 году

23 декабря 2025
«Успевать и радоваться жизни!»: в «Татмедиа» подвели итоги года и наградили сотрудников

«Успевать и радоваться жизни!»: в «Татмедиа» подвели итоги года и наградили сотрудников

23 декабря 2025