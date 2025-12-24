В Ижевске челнинца арестовали по делу стоматологической клиники «Дент‑Лайн»
В Ижевске суд рассмотрел жалобы обвиняемых по делу о хищениях денег пациентов стоматологической клиники «Дент‑Лайн», среди которых – один из предполагаемых организаторов преступной схемы, проживающий в Татарстане. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.
По данным следствия, организованная группа, в которую входили жители Ижевска, Москвы и Набережных Челнов, а также стоматологи клиники, навязывали дорогостоящее и излишнее лечение, а также дополнительные услуги, в которых пациенты не нуждались. Причиненный ущерб оценивается более чем в 4 млн рублей.
Ранее суд избрал меры пресечения:
- девять фигурантов – под стражу до 27 января 2026 года;
- один – под домашний арест;
- трое – под запрет определенных действий.
Сегодня суд рассмотрел поданные жалобы и оставил обвиняемых под стражей.