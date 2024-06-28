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В июне под колесами автомобилей в Татарстане пострадали 18 детей
С начала июня в Татарстане произошло 16 ДТП с участием детей-пешеходов. В итоге 18 юных татарстанцев получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщает Госавтоинспекция Татарстана.
«Татар-информ» рассказывал, что в минувший понедельник на улице Ибрагимова в Казани 71-летняя женщина-водитель «Лады» сбила 12-летнего мальчика, пересекавшего дорогу на самокате. В результате ДТП ребенок получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в медицинское учреждение.
Накануне в Азнакаевском районе водитель отечественной легковушки сбил 8-летнюю девочку, которая перебегала дорогу. Случившееся зафиксировали камеры видеонаблюдения.
Автоинспекторы призывают родителей постоянно повторять с детьми правила безопасного поведения на дороге, объяснять, как правильно перейти через дорогу, как вести себя во дворе, а также постоянно контролировать местонахождение детей.
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