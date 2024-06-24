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На Ибрагимова в Казани машина сбила 12-летнего ребенка на самокате, он госпитализирован
Сегодня вечером на улице Ибрагимова в Казани 71-летняя женщина-водитель «Лады» сбила 12-летнего мальчика, пересекавшего дорогу на самокате. Информацию об этом «Татар-информу» подтвердили в городской Госавтоинспекции.
В результате ДТП ребенок получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в медицинское учреждение.
В настоящее время проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств происшествия, виновник будет определен в процессе расследования административного правонарушения.
Госавтоинспекция МВД по Казани настоятельно призывает всех участников дорожного движения быть максимально внимательными и осторожными.
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