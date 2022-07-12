В июле ученые отправятся на модернизированном «Владимире Ускове» в экспедицию по Волге

Уже в этом месяце модернизированное научно-исследовательское судно «Владимир Усков» отправляется в экспедицию по Волге. Исследования будут проводить ученые Татарского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии, рассказал помощник руководителя татарстанского филиала по флоту Газинур Зинатуллин.

«25 июля запланирован выход ученых в экспедицию на Куйбышевском водохранилище. Благодаря лаборатории на судне они смогут провести оперативный анализ состояния биоресурсов», – сказал он.

«Владимир Усков» был построен в 2005 году по заказу «Аздонрыбвода» как рыбоохранное судно и эксплуатировался в данном качестве до 2010 года. В 2011 году теплоход был передан Азово-Черноморскому филиалу ВНИРО в Ростове-на-Дону для переоборудования в научно-исследовательское судно.

С 2012 по 2017 год судно работало в Таганрогском заливе и акватории Азовского моря. В связи с осолонением Азовского моря зона проведения работ сместилась в сторону мелководных лиманов, что, учитывая осадку судна, сделало невозможным его использование в данной акватории.

Примерно в это же время в Татарском филиале ВНИРО возникла потребность в замене устаревшего научно-исследовательского судна «Академик Берг». Тогда и было принято решение о передаче в регион «Владимира Ускова». Судно Татарстан получил в 2019 году. Его технические характеристики позволяют работать в непростых условиях.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что сегодня в речном порту Казани состоялось мероприятие, посвященное вводу в эксплуатацию после модернизации научно-исследовательского судна «Владимир Усков». Оно оборудовано траловым комплексом и открывает новые возможности перед учеными Татарского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) по исследованию водных биоресурсов на Волге и Каме.