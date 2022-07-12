Ученые Татарстана на «Владимире Ускове» дадут прогнозы по вылову рыбы на Волге и Каме

Торжественное мероприятие, посвященное вводу в эксплуатацию после модернизации научно-исследовательского судна «Владимир Усков», состоялось сегодня в речном порту Казани. Судно оборудовано траловым комплексом и открывает новые возможности перед учеными Татарского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) по исследованию водных биоресурсов на Волге и Каме.

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

«Мы сейчас активно строим рыбопромышленный флот, но нам очень важно вводить научные суда, чтобы четко понимать, что происходит с запасами водных биологических ресурсов, причем не только в море. Очень важно понимать, что происходит с Волгой», — заявил на торжественном мероприятии руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков.

Спикер отметил, что Татарский филиал ВНИРО работает в семи регионах Поволжья. Эксперты института вполне понимают запросы и требования рыбаков, которые хотят четко знать объем рыбопромышленной базы на будущее.

«Для Волги это большое событие. Надеюсь, что судно будет долго здесь работать и давать точный прогноз для всех рыбаков», — подчеркнул Шестаков.

Первый заместитель Премьер-министра РТ Рустам Нигматулин в свою очередь заметил, что все усилия Федерального агентства по рыболовству и его региональных структур направлены на то, чтобы сохранить и увеличить запасы рыбы. Для этого на уровне республики проводятся мероприятия по охране и сохранению водных биоресурсов, зарыблению, а также акции «Рыбе быть!» в зимний период по насыщению воды в водоемах кислородом.

«Передача такого судна позволит нам знать точно, увеличивается или нет численность рыбы, а также какие мероприятия нужно еще проводить», — пояснил Нигматуллин.

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

Он добавил, что благодаря проводимым мероприятиям в республике за шесть лет практически на 20% увеличились квоты на вылов рыбы.

Директор Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии Кирилл Колончин в свою очередь обратил внимание на то, что российская рыбохозяйственная наука постепенно возрождается.

«Примером тому может служить это судно. Если посмотреть на то техническое состояние, которое было, и то, что есть сегодня, — это две несравнимые вещи. Корабль будет выполнять стратегически важные задачи. В Центральной России появился инструмент для определения общего объема вылова», — подчеркнул Колончин.

Генеральный директор компании-подрядчика «Тюменьсудокомплект» Николай Брагин рассказал, как проводилось переоборудование судна.

«Когда мы сначала его обошли, было не совсем понятно, за какой период сможем все выполнить. Далее была произведена большая, серьезная работа. Мы составили проект, провели замену дизельных генераторов отечественного производства, сделали модернизацию тралового оборудования и установили его на борт», — перечислил он.

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

Научно-исследовательское судно «Владимир Усков» было построено в 2005 году по заказу «Аздонрыбвода» как рыбоохранное судно и эксплуатировалось в данном качестве до 2010 года. В 2011 году теплоход был передан Азово-Черноморскому филиалу ФГБНУ «ВНИРО» в Ростове-на-Дону для переоборудования в научно-исследовательское судно.

С 2012 по 2017 год судно работало в Таганрогском заливе и акватории Азовского моря. В связи с осолонением Азовского моря зона проведения работ сместилась в сторону мелководных лиманов, что с учетом осадки судна сделало невозможным его использование в данной акватории.

В это же время в Татарском филиале ВНИРО возникла потребность в замене устаревшего судна, и тогда было принято решение о передаче в регион «Владимира Ускова».