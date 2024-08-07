В июле продажи новых легковых машин в России увеличились на 42%

В июле в России были реализованы более 136,2 тыс. новых легковых машин — это на 42,4% больше, чем год ранее, и на 9,5% лучше результатов июня 2024 года. Об этом пишут «Известия».

Исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов рассказал, что с января по март продажи новых автомобилей в стране ежемесячно росли, но с апреля объемы реализации машин начали снижаться. Таким образом продажи авто по соотношению «месяц к месяцу» впервые с середины весны пошли вверх.

В июле доля китайских автопроизводителей на российском рынке составила 61% (за год рост на 10%). Рост продаж по сравнению с показателями прошлого июля показали все автобренды массового сегмента.

В премиальном сегменте китайские бренды занимают уже 81%. Рост продаж у брендов Hongqi, Lixiang, Aito, Zeekr за год составил 3–6 раз.

Дилеры отметили, что в начале июля динамика продаж автомобилей мало отличалась от июньской, но в конце месяца рынок заметно пошел вверх. Причины увеличения интереса покупателей к новым легковым авто — ожидаемый рост утильсбора и решение Центробанка в очередной раз увеличить ключевую ставку.