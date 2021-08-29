Главный санитарный врач РТ: Тяжелые формы Covid-19 начали встречаться в два раза чаще

Тяжесть течения коронавируса увеличилась по сравнению с прошлым годом, даже для молодых людей Covid-19 не проходит бесследно. Об этом на совещании в Доме Правительства РТ рассказала руководитель Управления Роспотребнадзора по Татарстану Марина Патяшина.

«Болезнь стала проходить в более агрессивной форме. Во многом это связано с мутацией вируса, что подтверждается лабораторными исследованиями: у каждого второго заболевшего тяжелой формой мы выявляем индийский штамм (иначе — дельта-штамм — прим. Т-и). В результате в разы снизилось число лиц, больных легкими и бессимптомными формами, при этом тяжелые формы течения инфекции мы наблюдаем в два раза чаще», — объяснила руководитель ведомства.

По данным республиканского Роспотребнадзора, лишь каждый четвертый заболевший легко переносит коронавирус. Остальные болеют с тяжелыми клиническими проявлениями.

«И более того, от 15% до 40% переболевших лиц в зависимости от возраста получают осложнения. Наиболее частыми осложнениями являются болезни сердечно-сосудистой системы и органов дыхания. Беспокоят также после выздоровления проблемы органов пищеварения и заболевания нервной системы», — добавила главный санитарный врач РТ.