В Ивановской области отменят проверку QR-кодов в ТЦ по будням

Торговые центры в Ивановской области с 15 ноября будут открыты для всех посетителей в будние дни до 18.00, в остальное время вход будет возможен только по QR-кодам. Об этом сообщает Правительство региона.

Уточняется, что несовершеннолетние посетители по-прежнему смогут находиться в ТЦ только в сопровождении родителей или законных представителей.

Сейчас попасть в торговые центры в Ивановской области можно при наличии документа, удостоверяющего личность, и QR-кода или сертификата о начале прохождения курса вакцинации. Также разрешается вход при предъявлении справки о перенесенном за последние шесть месяцев коронавируса или отрицательный результат ПЦР-теста, действительный на протяжении трех суток.

«Считаю, что мы можем пойти на это решение, сделаем это с понедельника (15 ноября). О чем идет речь: в будние дни до 18.00 торговые центры будут открыты абсолютно для всех покупателей. Но, к сожалению, с 18 часов и в выходные пока такой особый режим посещения сохранится. Будем смотреть дальше, как будет развиваться ситуация», — отметил губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский.

Кроме того, власти региона напоминают, что с 22 ноября организации дополнительного образования снова перейдут на очный режим работы, а в ТЦ откроются детские игровые комнаты.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что с 11 октября в Татарстане действует система QR-кодов в торговых центрах.