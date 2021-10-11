Пустые ТЦ, фитнес-клубы и фудкорты: итоги первого дня введения QR-кодов в Казани

Можно ли пройти в торговые центры, рестораны и фитнес-клубы без QR-кода? Кто и как на входе проверяет сертификаты о прививке? Сегодня в Татарстане начали действовать новые ограничения: без QR-кода жители, не прошедшие вакцинацию, не могут попасть в общественные места. ИА «Татар-информ» узнало, как соблюдаются новые правила.

Желающих посетить торговые центры с нововведениями нисколько не убавилось. На входах скопилась очередь

Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

Посетить торговые центры, рестораны, кафе и фитнес-клубы с сегодняшнего дня можно только с QR-кодом – иными словами, попасть в общественные места смогут теперь только вакцинированные от коронавируса и те, кто имеет QR-код переболевших. Новые ограничения начали действовать сегодня. Мы понаблюдали, как обстоят дела в казанских ресторанах, торговых центрах и фитнес-клубах.

Воспользоваться чужим сертификатом не получится

Первым, куда отправился корреспондент агентства, стал популярный фитнес-клуб на улице Баруди. Это место пользуется большой популярностью среди жителей Казани. В клубе в глаза бросился пустой холл. Обычно здесь бывает много посетителей. На ресепшене женщина сильно возмущалась, что не может попасть в спортзал.

В фитнес-клубе на улице Баруди обычно бывает много посетителей Фото: © Елена Саляхова / ИА «Татар-информ»

«Почему у вас нельзя пройти с одной прививкой? Я же сделала первый компонент! Зачем мне ждать еще две недели, если я уже привилась?» – возмущалась посетительница.

Сотрудник спокойно выслушал жалобы посетительницы и ответил, что не может нарушить новые правила. Корреспондент агентства уточнил, как администраторы клуба проверяют QR-коды. Оказалось, что фитнес-клуб подошел к проверке более чем основательно. Администратор просит предоставить ему сертификат о вакцинации. Там он сверяет фамилию и имя посетителя с его инициалами по базе клуба. Если имя и фамилия совпадают, то он может пройти в спортзал. Если нет – дорога в фитнес-клуб закрыта.

Точно так же проверяют сертификаты о вакцинации и в другом фитнес-клубе на Ибрагимова. Здесь также было пусто, а тех, кто не смог предоставить сертификат о вакцинации, разворачивали.

Тех, кто не смог предоставить сертификат о вакцинации, разворачивали Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

Поесть можно только с QR-кодом

Далее мы отправились по кафе и ресторанам. Здесь с проверкой сертификатов о вакцинации и QR-кодов дело обстоит несколько иначе.

В первом случае корреспонденту предложили пройти внутрь и сделать заказ. Правда, покушать предложили на улице или просто дождаться еды не отходя от кассы. Здесь сертификат о вакцинации и QR-код не проверяли.

Во втором случае администратор ресторана на ресепшене попросила показать сертификат. Девушка просканировала код, показала, что он действителен, и предложила пройти в зал. Единственное, что не сделала сотрудница ресторана, – не проверила, действительно ли он принадлежит посетителю, то есть не попросила предъявить никаких документов, чтобы сравнить инициалы с именем и фамилией, указанными в сертификате.

«Моя задача – проверить наличие сертификата, просканировать QR-код. О том, чтобы просить у посетителей паспорт, не говорилось», – отметила девушка.

В кафе и ресторанах проверяют наличие QR-кода, но не сверяют с паспортом Фото: © Елена Саляхова / ИА «Татар-информ»

«Я кормящая женщина, у меня медотвод»

Как оказалось, желающих посетить торговые центры с нововведениями нисколько не убавилось. На входах скопилась очередь из посетителей. Пройти внутрь могли только те, кто показывал охранникам сертификаты о вакцинации и QR-коды. Остальных попросту не впускали.

«Вот же, у меня есть две справки о том, что я сделал прививку. Почему вы меня не пускаете?» – возмущался один из посетителей. Мужчина долго пытался убедить охранников пустить его в торговый центр и все равно получал отказ. Единственное, что ему предложили сделать, – распечатать сертификат о вакцинации, если он у него, конечно же, есть.

«Где я его буду печатать? У меня нет доступа в Госуслуги», – высказался посетитель одного из торговых центров на проспекте Ибрагимова.

На фудкортах пустовали почти все столики Фото: © Елена Саляхова / ИА «Татар-информ»

Другая женщина пришла в торговый центр, чтобы купить своему маленькому ребенку детское питание. Сертификата у нее не было, женщина заявила, что у нее медотвод.

«Я кормящая. Я не могу сделать прививку. В этом торговом центре я заранее оставила заказ на детское питание, и теперь из-за этих ограничений я не могу получить питание», – пожаловалась посетительница.

К слову, кормящим мамам действительно дается медотвод от прививки на время кормления, но он должен быть оформлен у врача.

В другом торговом центре на Ямашева ажиотаж на входах был не меньше. Посетителей без сертификатов также разворачивали. Некоторые сюда пришли, чтобы сделать повторную прививку, ведь на днях здесь был открыт пункт вакцинации.

Посетителей без сертификатов разворачивали Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

«С сегодняшнего дня пункт вакцинации в нашем торговом центре закрыт», – сказал охранник.

К слову, внутри торговых центров сегодня посетителей было уже значительно меньше, чем в обычные дни. Можно сказать, что даже пусто. На фудкортах пустовали почти все столики, в магазинах, кроме продавцов-консультантов, никого не было.

Внутри торговых центров посетителей значительно меньше, чем в обычные дни Фото: © Елена Саляхова / ИА «Татар-информ»

«Есть соответствующее постановление, согласно которому мы должны соблюдать все правила. У нас проверяют не только наличие QR-кода, но и ссылку на него. Конечно же, сейчас мы ничего не можем поделать с данными ограничениями. Сегодня первый день, когда начали действовать коды. Будем смотреть, какая будет посещаемость. Надеемся, что данные ограничения будут действовать не долго», – прокомментировал ситуацию коммерческий директор одного из казанских торговых центров Ильсур Фахертдинов.

Сегодня посетители, которым удалось попасть в торговый центр потому, что они вакцинированные, надеются, что введение QR-кода подтолкнет и других привиться от коронавируса.

«Я надеюсь, что люди станут прививаться, чтобы наконец-то выработался коллективный иммунитет», – поделилась своим мнением с корреспондентом агентства посетительница Александра.

«Надеемся, что данные ограничения будут действовать не долго» Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

Напомним, что получить сертификат с QR-кодом можно тем, кто прошел два этапа вакцинации или переболел коронавирусной инфекцией в течение последних шести месяцев.

В первом случае необходимо предоставить свой СНИЛС на пункте вакцинации, после чего сведения внесут в регистр вакцинированных. После того как будут пройдены оба этапа вакцинации, электронный сертификат появится на портале, в приложении Госуслуг и в приложении «Госуслуги СТОП Коронавирус».

Во втором – данные о болезни должны быть внесены в федеральный регистр о заболевших, только после этого можно будет получить сертификат о перенесенном заболевании Covid-19 и QR-код.