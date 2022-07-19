В итальянской «Сампдории» опровергли интерес к полузащитнику «Рубина» Абильдгору

Спортивный директор «Сампдории» Даниэле Фаджиано прокомментировал новость, согласно которой итальянский клуб заинтересован в приобретении полузащитника «Рубина» Оливера Абильдгора. По словам функционера, в данный момент «Сампдория» не проявляет интереса к датчанину.

«"Сампдория" заинтересована в Абильдгоре? Это не так. Сейчас мы в нём не заинтересованы», — цитирует Фаджиано «Чемпионат».

Ранее сообщалось о том, что в услугах датского полузащитника заинтересованы также «Ноттингем Форест» и «Вердер». Об этом в своих социальных сетях рассказал итальянский инсайдер Фабрицио Романо.

Напомним, защитник «Рубина» Монтассар Тальби стал игроком французского «Лорьяна».