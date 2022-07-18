Защитник «Рубина» Тальби перешел во французский «Лорьян»

Защитник «Рубина» Монтассар Тальби перешел во французский «Лорьян», сообщает пресс-служба казанского клуба. Речь идет о полноценном трансфере 24-летнего футболиста.

Тальби перешел в «Рубин» в августе 2021 года. Он сыграл за команду 27 матчей и не отметился результативными действиями. Контракт футболиста с казанским клубом был рассчитан до лета 2025 года.

Накануне «Рубин» с победы (2:0) над «Родиной» в Казани начал сезон в Первой лиге. Спортивная редакция «Татар-информа» написала большой материал о старте команды Леонида Слуцкого в чемпионате.