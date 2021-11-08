В Италии против ковид-сертификатов выступили 8 тыс. человек.

На севере Италии в городе Триеста на митинг об отмене ковид-сертификатов вышли 8 тыс. человек, передает Оперативных штаб.

Когда протестующие попытались через полицейские кордоны попасть на главную площадь города, произошла стычка с полицейскими, в результате которой было задержано 10 человек, один из протестующих пострадал.

На сегодняшний день в Италии жителям необходимо предъявлять сертификаты о вакцинации в кафе, кинотеатрах и других общественных местах. По этой причине вспыхивают массовые протесты среди местных жителей.

Аналогичные ситуации наблюдаются в США, где отказ вакцинироваться от коронавируса многим людям может грозить увольнением с работы.

В конце ноября в Татарстане будут ужесточены антиковидные меры, о чем сообщало ИА «Татар-информ».